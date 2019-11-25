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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 21:20

sonuçları sorgulama: 25 Kasım Pazartesi açıklandı!

25 Kasım sonuçları, bugün günün en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bayilerden On Numara oynayan binlerce vatandaşın sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son buldu. Saat 21.15'teki çekilişin ardından loto oynayanlar nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bugün gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 25 Kasım na göre hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte merakla beklenen haftanın sonuçları...

25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları için heyecan sona buldu. On Numara'nın geçen hafta yapılan çekilişlerinde büyük ikramiye tutarı 576 bin 812 lira Karabük'e gitmişti. Saat 21.15'te çekilişi mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen On Numara sonuçları duyuruldu. Bugün On Numara oynayan pek çok kişi şimdi sonuçları öğrenmek istiyor. İşte On Numara sonuçları...

25 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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