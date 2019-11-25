Oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar yeniden yapılanma zamanı | 2020 burç yorumları

Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar, büyük sıkıntılar yaşadığı 2019'u geride bırakmaya hazırlanırken, 2020 için büyük atılımlar yapacak.
Sorumluluk: Saturn'ün burcunuzda ilerlemesi nedeniyle zaten sorumluluğunuzu bilen, kaçmayan ve bunu iyi sindiren güçlü bir yapıya sahipsiniz.
Bütçeye dikkat: 2020'de çalışma temponuz yoğun olacak. Bu arada bütçenizi doğru kontrol etmenizde fayda var. Giderleriniz artacak. Bu arada üstlerinizin bir ikramiye ya da zam ile sizi ödüllendirmesi ile finansal durumunuz iyileşebilir...
Sağlık: Dişlerinize, kemiklerinize ve omurganıza dikkat edin. Hiç beklemediğiniz bir anda bu sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz...
Kariyer: Yeni teklifler alabilir, terfi edebilirsiniz. Zihniniz maksimum düzeyde çalışacak.
Aşk: Aşk ve ilişkilerinizde hiç beklemedik bir anda hayatınıza yeni bir kişi girebilir. Mayıs-Haziran, Venüs retro olacağından bu ilişkileri iyi yönetmelisiniz. Eski sevgililere dikkat edin! Önünüze bakmanızda fayda var.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI/14
YARIN: KOVA
Sorumluluk: Saturn'ün burcunuzda ilerlemesi nedeniyle zaten sorumluluğunuzu bilen, kaçmayan ve bunu iyi sindiren güçlü bir yapıya sahipsiniz.
Bütçeye dikkat: 2020'de çalışma temponuz yoğun olacak. Bu arada bütçenizi doğru kontrol etmenizde fayda var. Giderleriniz artacak. Bu arada üstlerinizin bir ikramiye ya da zam ile sizi ödüllendirmesi ile finansal durumunuz iyileşebilir...
Sağlık: Dişlerinize, kemiklerinize ve omurganıza dikkat edin. Hiç beklemediğiniz bir anda bu sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz...
Kariyer: Yeni teklifler alabilir, terfi edebilirsiniz. Zihniniz maksimum düzeyde çalışacak.
Aşk: Aşk ve ilişkilerinizde hiç beklemedik bir anda hayatınıza yeni bir kişi girebilir. Mayıs-Haziran, Venüs retro olacağından bu ilişkileri iyi yönetmelisiniz. Eski sevgililere dikkat edin! Önünüze bakmanızda fayda var.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI/14
YARIN: KOVA
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