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Oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar yeniden yapılanma zamanı | 2020 burç yorumları

Oğlak Burcu’nun özelliklerini taşıyanlar, önümüzdeki yıl beklentilerini, bir şeyin üstüne inşa etmek yerine, her şeyi yıkıp yeniden yapılandırmaya çalışacak. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 2020 burç yorumları...

Yeniden yapılanma zamanı
Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar, büyük sıkıntılar yaşadığı 2019'u geride bırakmaya hazırlanırken, 2020 için büyük atılımlar yapacak.

Sorumluluk: Saturn'ün burcunuzda ilerlemesi nedeniyle zaten sorumluluğunuzu bilen, kaçmayan ve bunu iyi sindiren güçlü bir yapıya sahipsiniz.

Bütçeye dikkat: 2020'de çalışma temponuz yoğun olacak. Bu arada bütçenizi doğru kontrol etmenizde fayda var. Giderleriniz artacak. Bu arada üstlerinizin bir ikramiye ya da zam ile sizi ödüllendirmesi ile finansal durumunuz iyileşebilir...

Sağlık: Dişlerinize, kemiklerinize ve omurganıza dikkat edin. Hiç beklemediğiniz bir anda bu sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz...

Kariyer: Yeni teklifler alabilir, terfi edebilirsiniz. Zihniniz maksimum düzeyde çalışacak.

Aşk: ve ilişkilerinizde hiç beklemedik bir anda hayatınıza yeni bir kişi girebilir. Mayıs-Haziran, Venüs retro olacağından bu ilişkileri iyi yönetmelisiniz. Eski sevgililere dikkat edin! Önünüze bakmanızda fayda var.

ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI/14

YARIN: KOVA

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