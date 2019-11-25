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yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor

'de Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve , nesli tükenme tehlikesi altında olan lar ile ilgili rapor yayınladı. Çıralı sahilinde bu yıl 4 bin 346 yavrunun denizle buluşturulduğu açıklandı.

Eziyet kampı!
Antalya Kemer'de Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve , nesli tükenme tehlikesi altında olan lar ile ilgili rapor yayınladı. Çıralı sahilinde bu yıl 4 bin 346 yavrunun denizle buluşturulduğu açıklandı. Bölgedeki kampçıların ise yuvaları tahrip ettikleri vurgulandı: Koylarda yaz boyu çadırcılar kalmakta, ateş yakılmakta, gece boyu gürültü ve ışık kesilmemektedir. Bunun sonucu olarak koylardaki yuvalama sayısı azalmaktadır. Kamp ateşleri de yangın tehlikesi yaratmaktadır...

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