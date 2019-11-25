Güleda'nın hayalleri alındı!

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eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki'in Muğla'daki evinde hüzün hakim. Babaşunları söyledi: "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük. Kızım okulunda yazdığı yazıda da kendini 'sessiz sakin biriyim' diyerek tanımlamış. Gerçekten öyle bir insandı. Kızımın anneannesinin ismi Gülümserdi.Kızımın ölümünden."Baba Mustafa Cankel