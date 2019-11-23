Otomobil hırsızlığından dram çıktı. Olay geçen cuma İstanbul Maltepe'de yaşandı. Kanser tedavisi gören Kaan Sunal dün yaşamını yitirdi. Ailesinin otomobili çalındı. Yakınları araçta bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor.
Kuzen Burcu Kuyucu, "Araba hiç önemli değil" diye konuştu.
Kuzen Burcu Kuyucu, "Araba hiç önemli değil" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.