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. Olay geçen cuma 'de yaşandı. tedavisi gören dün yaşamını yitirdi. Ailesinin otomobili çalındı. Yakınları araçta bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor. , Araba hiç önemli değil" diye konuştu.

Oto-dram!
Otomobil hırsızlığından dram çıktı. Olay geçen cuma 'de yaşandı. tedavisi gören Kaan Sunal dün yaşamını yitirdi. Ailesinin otomobili çalındı. Yakınları araçta bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor.



Kuzen Burcu Kuyucu, "Araba hiç önemli değil" diye konuştu.

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