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Lüks operasyon!

'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. 22 ele geçirildi. Çetenin, lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından bunları 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.

Lüks operasyon!
İstanbul'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. 22 ele geçirildi. Çetenin, lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından bunları 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.

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