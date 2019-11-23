Lüks operasyon!

İstanbul'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. 22 lüks otomobil ele geçirildi. Çetenin, lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından bunları 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.
- Yaşam
- 23.11.2019
- Gazete
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