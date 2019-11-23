Okulda kamp keyfi

İstanbul Çekmeköy'de çocuklar ara tatile mutlu girdi. Çekmeköy Erdem Okulları'nda öğrenim gören öğrenciler, 7'ncisi gerçekleştirilen 'Okulda Kamp' etkinliğinde çok eğlendi. Kampta çadırlar kuruldu, kamp ateşi yakıldı. İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri ateş başında şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.
Çadırlarda da vakit geçiren öğrenciler; arkadaşlarını ve öğretmenlerini misafir etmeyi de ihmal etmedi ve onlara ikramlarda da bulundu.
ERDOĞAN YAPIK
Çadırlarda da vakit geçiren öğrenciler; arkadaşlarını ve öğretmenlerini misafir etmeyi de ihmal etmedi ve onlara ikramlarda da bulundu.
ERDOĞAN YAPIK
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