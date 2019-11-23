Bugünkü
Takvim

Okulda kamp keyfi

'de çocuklar ara tatile mutlu girdi. 'nda öğrenim gören öğrenciler, 7'ncisi gerçekleştirilen 'Okulda Kamp' etkinliğinde çok eğlendi.

Okulda kamp keyfi
İstanbul Çekmeköy'de çocuklar ara tatile mutlu girdi. 'nda öğrenim gören öğrenciler, 7'ncisi gerçekleştirilen 'Okulda Kamp' etkinliğinde çok eğlendi. Kampta çadırlar kuruldu, kamp ateşi yakıldı. İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri ateş başında şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.



Çadırlarda da vakit geçiren öğrenciler; arkadaşlarını ve öğretmenlerini misafir etmeyi de ihmal etmedi ve onlara ikramlarda da bulundu.

ERDOĞAN YAPIK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOkulda kamp keyfi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri