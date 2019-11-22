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Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

Esra Erol'da canlı yayınında izleyenleri şoke eden bir olay daha yaşandı. Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir skandalla yüzleşti. İşte stüdyoyu ağlayarak terk eden Ramazan B.'yi şoke eden olay...

22.11.2019 23:21 - Son Güncelleme: 22.11.2019 23:21
Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı.

Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir skandalla yüzleşti. İşte stüdyoyu ağlayarak terk eden Ramazan B.'yi şoke eden olay...

Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı..

Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti.

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