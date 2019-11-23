Hızır esnaf! 3 kişinin hayatını kurtardı İstanbul Kağıthane'de kamyonet, sokakta yürüyen anne ile 2 çocuğunun üzerine geldi. Dükkanın önünde duran kombici Saadettin Gürbüz ise onları fark etti. Anne ile çocuklarına kaçmaları için bağıran Gürbüz, bir hamle yaparak kucakladığı bir çocukla annesini kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı. Hafif şekilde yaralanan 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de kamyonet, sokakta yürüyen anne ile 2 çocuğunun üzerine geldi. Dükkanın önünde duran kombici Saadettin Gürbüz ise onları fark etti. Anne ile çocuklarına kaçmaları için bağıran Gürbüz, bir hamle yaparak kucakladığı bir çocukla annesini kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı. Hafif şekilde yaralanan 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. TÜM MANŞETLER