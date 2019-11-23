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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu. Bahçelerinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla güzellik yarışmalarına da katıldı. Çift, yarışmalarda derece alan horozlarını bin ile 50 bin lira fiyatlarla satıyor.

Güzel kazanç
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu. Bahçelerinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla güzellik yarışmalarına da katıldı. Çift, yarışmalarda derece alan horozlarını bin ile 50 bin lira fiyatlarla satıyor.

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