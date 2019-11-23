Güzel kazanç

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu. Bahçelerinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla güzellik yarışmalarına da katıldı. Çift, yarışmalarda derece alan horozlarını bin ile 50 bin lira fiyatlarla satıyor.
- Yaşam
- 23.11.2019
- Gazete
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