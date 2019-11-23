Fenomen Su Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde büyüyen 'Su' isimli Van kedisinin güzelliği, yarışmada tescillendi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda birinci olan Su, fenomen haline geldi. Kedi Villası'nı ziyaret edenler, dünya güzeli Su'yla bol bol selfie çektirdi. Burdur'dan gelen Yasemin Şahin, "Su isimli kedinin hem tüyleri hem de gözleri çok güzel, çok tatlı" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde büyüyen 'Su' isimli Van kedisinin güzelliği, yarışmada tescillendi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda birinci olan Su, fenomen haline geldi. Kedi Villası'nı ziyaret edenler, dünya güzeli Su'yla bol bol selfie çektirdi. Burdur'dan gelen Yasemin Şahin, "Su isimli kedinin hem tüyleri hem de gözleri çok güzel, çok tatlı" dedi. TÜM MANŞETLER