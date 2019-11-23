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Fenomen Su

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde büyüyen 'Su' isimli Van kedisinin güzelliği, yarışmada tescillendi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda birinci olan Su, fenomen haline geldi. Kedi Villası'nı ziyaret edenler, dünya güzeli Su'yla bol bol selfie çektirdi. Burdur'dan gelen Yasemin Şahin, "Su isimli kedinin hem tüyleri hem de gözleri çok güzel, çok tatlı" dedi.

Fenomen su
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde büyüyen 'Su' isimli Van kedisinin güzelliği, yarışmada tescillendi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda birinci olan Su, fenomen haline geldi. Kedi Villası'nı ziyaret edenler, dünya güzeli Su'yla bol bol selfie çektirdi. Burdur'dan gelen Yasemin Şahin, "Su isimli kedinin hem tüyleri hem de gözleri çok güzel, çok tatlı" dedi.

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