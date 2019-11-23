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  • 23.11.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 21:26

'da çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı.

'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı.

Olay, ilçesi Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı.

Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı.

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