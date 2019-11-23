23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerde 3 milyon 536 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük devir işleminin ardından on binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte 23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

23 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 13 - 20 - 26 - 27 - 29 - 33