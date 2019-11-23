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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 21:30

23 Kasım duyuruldu! 3 milyon 536 bin liralık ikramiye devretmişti

20 Kasım Çarşamba günü yapılan çekilişlerde 3 milyon 536 bin liralık ikramiye 2. kez devretti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte loto oynayanlar 23 Kasım nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bayilerden oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte haftanın sonuçları...

23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerde 3 milyon 536 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük devir işleminin ardından on binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte 23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

23 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 13 - 20 - 26 - 27 - 29 - 33

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