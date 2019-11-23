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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 21:58

'ta minibüs devrildi: 16 yaralı

'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyünde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

'tan 'ya giden Onur Aydoğan yönetimindeki 58 YF 678 plakalı minibüs, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi.

da sürücü ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

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