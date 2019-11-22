Kanalda feci son

Muğla'da Kürşat Özoğul'un kullandığı otomobil, su tahliye kanalına uçtu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Özoğul, yaşamını yitirdi. Muğla'da Kürşat Özoğul'un kullandığı otomobil, su tahliye kanalına uçtu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Özoğul, yaşamını yitirdi.
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