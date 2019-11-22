Kanalda feci son

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Muğla'da Kürşat Özoğul'un kullandığı otomobil, su tahliye kanalına uçtu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Özoğul, yaşamını yitirdi.

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Muğla'da Kürşat Özoğul'un kullandığı otomobil, su tahliye kanalına uçtu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Özoğul, yaşamını yitirdi.

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