Mersin'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Olay, geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.

Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.