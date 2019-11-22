Marmara Denizi'nde Fransızlar'la ortaklaşa yapılan deprem araştırmasında, korkutan veriler elde edildi. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası, 1300 metre derinliğindeki ölçüm cihazları önceki gün çıkarıldı. Bilgisayara bağlandı. Korkutan bilgileri, İTÜ'den Prof. Dr. Ziyadin Çakır açıkladı.
- Yaşam
- 22.11.2019
- Gazete
İstanbul Silivri depremi sonrası Marmara Denizi için korkutan senaryo! Tsunami tehlikesi de var...
Marmara Denizi’nde ölçüm cihazlarının kaydettiği verilere göre, fay üzerinde büyük bir enerji biriktiği ortaya çıktı. Tsunami tehlikesinin de olduğu açıklandı.
Marmara Denizi'nde Fransızlar'la ortaklaşa yapılan deprem araştırmasında, korkutan veriler elde edildi. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası, 1300 metre derinliğindeki ölçüm cihazları önceki gün çıkarıldı. Bilgisayara bağlandı. Korkutan bilgileri, İTÜ'den Prof. Dr. Ziyadin Çakır açıkladı.
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