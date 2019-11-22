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i sonrası için korkutan senaryo! tehlikesi de var...

’nde ölçüm cihazlarının kaydettiği verilere göre, fay üzerinde büyük bir biriktiği ortaya çıktı. tehlikesinin de olduğu açıklandı.

'Fay' halimize



Marmara Denizi'nde Fransızlar'la ortaklaşa yapılan deprem araştırmasında, korkutan veriler elde edildi. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası, 1300 metre derinliğindeki ölçüm cihazları önceki gün çıkarıldı. Bilgisayara bağlandı. Korkutan bilgileri, İTÜ'den Prof. Dr. Ziyadin Çakır açıkladı.

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