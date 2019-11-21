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  • 21.11.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 23:41

'da la ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

'nun Cide ilçesine hasta sevki yapan ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, da 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası, ambulans ve diğer araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulans kaza yaptı! Yaralılar var...

'nun Cide ilçesine hasta sevki yapan ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, da 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'den hasta sevki yapan ambulansla hafif ticari araç, Cide Kastamonu kara-yolunun Velioğlu köyü yakınındaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ambulans şoförü Ş.Ü, ambulansta bulunan hemşireler M.A ve B.S, ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yine kaza yapan ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansla sevki yapıldı.

Kaza sonrası, ambulans ve diğer araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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