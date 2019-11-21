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  • 21.11.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 22:28

'de ! Ele geçirilenler şok etti...

'de, polis ekiplerince düzenlenen nda yapılan aramada 250 bin TL ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan C.G. ve T.K. mahkemece tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda ele geçirilenler şok etti!

Edremit'te C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı ve T.K. isimli erkeğin de aracılık ettiğini tespit eden polis ekipleri, iki şüpheliyi takibe aldı. C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi.

İki eve eş zamanlı baskın yapar ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.G. ve T.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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