İlke’nin yüzü gülsün

İzmir'de kas hastası İlke Gümüş (13), tedavi olamadığı için bir yıldır yatağa bağımlı kaldı. Yetkililere yalvardı: Ameliyatıma yardımcı olun. Yürümek istiyorum. İzmir'de kas hastası İlke Gümüş (13), tedavi olamadığı için bir yıldır yatağa bağımlı kaldı. Yetkililere yalvardı: Ameliyatıma yardımcı olun. Yürümek istiyorum.
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