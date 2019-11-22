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Fuhuşhane değil darphane!

Edremit'te polis ekipleri, C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı ve T.K. isimli erkeğin ise aracılık ettiğini tespit etti. Takibe aldığı iki şüphelinin çalıştığı iki ayrı eve operasyon düzenledi. C.G. ve T.K, suçüstü yakalandı. Aramalarda 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuşhane değil darphane!
Balıkesir Edremit'te polis ekipleri, C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı ve T.K. isimli erkeğin ise aracılık ettiğini tespit etti. Takibe aldığı iki şüphelinin çalıştığı iki ayrı eve operasyon düzenledi. C.G. ve T.K, suçüstü yakalandı. Aramalarda 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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