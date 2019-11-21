Sayısal Loto 3.5 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 3.536.280 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7.256, 4 bilenler 82, 3 bilenler ise 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 3.536.280 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7.256, 4 bilenler 82, 3 bilenler ise 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak. 9-25-30-34-35-42
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.