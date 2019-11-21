Sayısal Loto 3.5 milyon devretti Sayısal Loto 3.5 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 3.536.280 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7.256, 4 bilenler 82, 3 bilenler ise 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak.

6 bilen çıkmayınca 3.536.280 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7.256, 4 bilenler 82, 3 bilenler ise 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak.



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