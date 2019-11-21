Pitbulla 70 bin TL ceza Pitbull köpek sahiplerine 70 bin TL ceza... Kayseri'de Pitbull, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlikeli türde köpekler yakalandı. Sahiplerine 70 bin lira ceza uygulandı.

Kayseri'de Pitbull, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlikeli türde köpekler yakalandı. Sahiplerine 70 bin lira ceza uygulandı. TÜM MANŞETLER