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Pitbulla 70 bin TL ceza

Pitbull köpek sahiplerine 70 bin TL ceza... Kayseri'de Pitbull, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlikeli türde köpekler yakalandı. Sahiplerine 70 bin lira ceza uygulandı.

Pitbulla 70 bin TL ceza
Kayseri'de Pitbull, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlikeli türde köpekler yakalandı. Sahiplerine 70 bin lira ceza uygulandı.

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