Efsane Cumada hangi ürünler indirimli olacak? Normalde 29 Kasım tarihinde başlayan Efsane Cuma indirimleri online alışveriş sitelerinde çok erken tarihlerde de başlayabiliyor. Online alışveriş siteleri belirledikleri tarihler aralığında bazı ürünleri müşterilerine uygun fiyata sunuyor. Efsane Cuma indirimleri kapsamında ev ürünlerinden teknolojiye, anne bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar çeşitli pek çok ürün bulunuyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitiyor? İşte cevabı...

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Efsane Cuma indirimleri 29 Kasım tarihinde başlayor. Ancak bazı firmalar 29 Kasım'dan tarihinden önce başlayarak müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Türkiye'de birçok firma 1 hafta önceden indirim yapmaya başladı. Kasım sonuna kadar sürmesi beklenen indirimlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.