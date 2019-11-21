Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerde 10 milyon liralık ikramiye 4. kez devretti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte bugün bayilerden Süper Loto oynayan on binlerce kişi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte bu haftanın kazanan talihli numaraları....

21 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 21 - 25 - 28 - 40 - 44 - 49