Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.11.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 21:21

21 Kasım açıklandı! 4. kez devreden ikramiye tutarı 10 milyon lira...

Süper Loto şans oyununun çekiliş sonuçları 21 Kasım Perşembe günü, günün çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 10 milyon 443 bin liralık ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte hakkında araştırmalar artış gösterdi. Perşembe günü saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı çekilişin ardından 21 Kasım nı açıkladı. İşte haftanın kazanan numaraları...

21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerde 10 milyon liralık ikramiye 4. kez devretti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte bugün bayilerden Süper Loto oynayan on binlerce kişi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte bu haftanın kazanan talihli numaraları....

21 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 21 - 25 - 28 - 40 - 44 - 49

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4. kez devreden ikramiye tutarı 10 milyon lira...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri