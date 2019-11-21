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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 09:40

gelirli ailelere elektrik yardımı şartları belli oldu!

gelirliye bedava elektrik yardımı alım başvuru şartları ile ilgili hükümet düğmeye bastı. Bu bağlamda milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek. Bu kapsamda 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart’ta başlamıştı. Bu kapsamda 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 70-80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Alma şartlarından biri ise; Hanedeki kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. Ödemeler aracılığıyla yapılacak.

Bedava elektrik yardımı alım şartları belli oldu!

Dar gelirliye bedava elektrik yardımı alım başvuru şartları hakkında yeni detaylar netleşti. Devletin elektrik yardımı için şartlar neler, elektrik yardımı başvurusu nereye yapılır? Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler diğer sosyal yardımlar için yapılan muhtaçlık hesabında ve gelir tespitinde dikkate alınmayacak. Devletten elektrik yardımı almak isteyen kişiler başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yapacak. Elektrik yardımı almak isteyen kişiler belediyelerde ve kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardım bölümlerine başvuruda bulunacak.

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

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