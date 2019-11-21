Dar gelirliye bedava elektrik yardımı alım başvuru şartları hakkında yeni detaylar netleşti. Devletin elektrik yardımı için şartlar neler, elektrik yardımı başvurusu nereye yapılır? Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler diğer sosyal yardımlar için yapılan muhtaçlık hesabında ve gelir tespitinde dikkate alınmayacak. Devletten elektrik yardımı almak isteyen kişiler başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yapacak. Elektrik yardımı almak isteyen kişiler belediyelerde ve kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardım bölümlerine başvuruda bulunacak.

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ