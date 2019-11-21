Dar gelirliye bedava elektrik yardımı alım başvuru şartları ile ilgili hükümet düğmeye bastı. Bu bağlamda milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek.

Bu kapsamda 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması 1 Mart'ta başlamıştı. Bu kapsamda 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 70-80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Alma şartlarından biri ise;

Hanedeki kişi başına gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak.

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

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