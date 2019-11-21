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  • 21.11.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 11:05

Sokak ortasında ölü bulundu! Duvardaki yazı şoke etti

'nın Seyhan ilçesinde bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan 55 yaşındaki , "Ölüü" yazan duvarın dibinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahaleye rastlanmadı.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

DUVARDAKİ YAZI ŞOKE ETTİ
Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı.

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu'na gönderildi.

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