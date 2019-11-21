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  • 21.11.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 09:59

Üsküdar'da bariyerlere çarpan otomobil yandı

İstanbul Altunizade'de bariyerlere çarparak yanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. nedeniyle kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

D-100 kara yolu istikametinden Kısıklı ayrımına doğru seyir halinde olan, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FP 9305 plakalı araç, bariyerlere çarptı.

Sürücü ve yolcunun kendi imkanlarıyla içinden çıktığı araç, bu sırada yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

nedeniyle kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

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