Vatan sevdası 'Baki'! Doğduğu topraklara 66 yıl sonra döndü

Hataylı Mehmet Fatin Baki, 25 yaşında 36 ülkeyi gezdikten sonra ABD'ye yerleşti. Tam 66 yılın ardından doğduğu topraklara geri geldi. Yaptırdığı kulübeye yerleşti. Mahallede kiraladığı bir dükkanı da kütüphaneye çevirdi. Vatandaşlardan okumadıkları kitapları bağışlamalarını istedi.
Çocuklara yabancı dil öğrettiğini belirterek, "Burada gönüllü ordusu kurmak istiyorum. Emekli veya çalışan. Haftada 2 saat veya ayda bir gün çocuklara kendi tecrübelerini paylaşsa yeterlidir" dedi.
Baki'ye ABD'deki hayır işleri nedeniyle 1991'de Başkan Bush tarafından madalya verildi.
Çocuklara yabancı dil öğrettiğini belirterek, "Burada gönüllü ordusu kurmak istiyorum. Emekli veya çalışan. Haftada 2 saat veya ayda bir gün çocuklara kendi tecrübelerini paylaşsa yeterlidir" dedi.
Baki'ye ABD'deki hayır işleri nedeniyle 1991'de Başkan Bush tarafından madalya verildi.
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