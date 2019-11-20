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  • 20.11.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:01

Son dakika: ’de 31 düzensiz yakalandı

’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 düzensiz ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar! Yer:Balıkesir
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri; her ikisi de plakalı olan bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden özel otomobilde yaptıkları kontrollerde; 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Angola, 1 Nijerya, 1 Güney ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz in yanı sıra A.Ö. ve İ.U. isimli 2 organizatörü ele geçirdi.

Yakalan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipler, 31 düzensiz göçmen ve A.Ö. ve İ.U. adlı organizatör zanlıları hakkında yasal işlemlere başlattı.

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