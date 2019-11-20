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  • 20.11.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 08:08

Bakırköy Dr. 'nde korkutan

'da gece saat 03.30 sularında Bakırköy'de bulunan Dr. 'nde çıkan korku ve paniğe neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Klinikte olan hastalar ise tahliye edildi.

İstanbul'da hastane yangını! Hastalar tahliye edildi

Bakırköy Dr. Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan korku ve paniğe neden oldu.



Yangın saat 03:30 sıralarında Kadın Doğum Servisi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, serviste bulunan yazıcıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın alarmının devreye geçmesinin ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI
Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içinin dumanla dolması nedeniyle, hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı. Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

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