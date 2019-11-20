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  • 20.11.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:46

'da feci ! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da (57) öldü, 2 kişi de yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

, dün gece - karayolunun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden çıktığı sırada 'nın (37) kullandığı atık kağıt yüklü 06 SBV 03 plakalı TIR ile çarpıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada otomobilde bulunan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Avni Atmaca ve araçta bulunan Ertan Köker ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'IN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Atmaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR sürücüsü Savaş Kaya jandarma tarafından gözaltına alındı.

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