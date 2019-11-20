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  • 20.11.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:25

Sofia tarihte var mı? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı nereli, ?

karakterleri arasında en fazla merak edilenler arasında Sofia geliyor. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine can verecek. 'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman bu akşam izleyenlerine müthiş dakikalar yaşatacak. Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç ? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman Sofia hakkında tüm merak edilenler sizlerle.. Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi.

Kuruluş Osman Sofia tarihte var mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, ilk bölümü ile bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi rolüne hayat verdiği Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun konu edildiği dizi izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başaracak. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine Alma Terziç hayat verecek. Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman Sofia hakkında tüm merak edilenler sizlerle..

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