Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, ilk bölümü ile bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi rolüne hayat verdiği Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun konu edildiği dizi izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başaracak. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine Alma Terziç hayat verecek. Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman Sofia hakkında tüm merak edilenler sizlerle..

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