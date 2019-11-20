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  • 20.11.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:52

'nin eşi ve oğulları kimler? kimler?

Kuruluş Osman başladı ve ile ilgili aramalar arttı. Arama motorlarında in eşi ve çocukları oldukça merak ediliyor. Haberimizde tüm detayları verdik. Osman Gazi 1258'te Söğüt'te doğmuştur. Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır. 'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır. Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır. İşte Osman Gazi'nin eşi ve oğulları hakkında tüm detaylar

Osman Gazi'nin eşi ve oğulları kimler?

Osman Gazi'nin çocukları kimler? merak ediliyor. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar olan Osman Gazi'nin hayatı ve çocukları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Vatandaşlar Osman Gazi'nin çocuklarının kimler olduğunu, kaç kızı ve kaç oğlu olduğunu merak ediyor. İşte Osman Gazi'nin çocukları.. Osman Bey (bazı kaynaklara göre Ataman Bey), 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Osman Bey'in soyuna ve boyuna ait bilgiler gelenekseldir ve en eskisi ölümünden 100 yıl sonra yazılmıştır.

OSMAN GAZİ'NİN OĞULLARI KİMLER?

Orhan,

Alâeddin Paşa,

Melik Arslan Bey,

Hamid Bey,

Pazarlı Bey,

Çobanbey.

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