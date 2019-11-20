Osman Gazi'nin çocukları kimler? merak ediliyor. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar olan Osman Gazi'nin hayatı ve çocukları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Vatandaşlar Osman Gazi'nin çocuklarının kimler olduğunu, kaç kızı ve kaç oğlu olduğunu merak ediyor. İşte Osman Gazi'nin çocukları.. Osman Bey (bazı kaynaklara göre Ataman Bey), 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Osman Bey'in soyuna ve boyuna ait bilgiler gelenekseldir ve en eskisi ölümünden 100 yıl sonra yazılmıştır.

OSMAN GAZİ'NİN OĞULLARI KİMLER?

Orhan,

Alâeddin Paşa,

Melik Arslan Bey,

Hamid Bey,

Pazarlı Bey,

Çobanbey.

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