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  • 20.11.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:46

Kuruluş Osman tarihte var mı? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali Seda Yıldız kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu, gerçek adı, Seda Yıldız'ın kim ve nereli olduğu ile yaşı ve boyu ortaya çıktı. Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterini ünlü oyuncu Seda Yıldız canlandıracak. Özellikle tarihi film ve dizi seven seven vatandaşlar dizinin başlamasıyla birlikte Şeyh Edebali Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali ne zaman yaşadı ne zaman öldü? sorularını sormaya başladı. İşte Şeyh Edebali’nin hayatı biyografisi… Şeyh Edebali 1206 senesinde Kırşehir’in Mucur ilçesi İnaç köyünde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in kayınbabasıdır

Kuruluş Osman Şeyh Edebali tarihte var mı?

6 asır İslam dünyasının bayraktarlığını yapan Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatı dizi olarak ekranlara geliyor. "Kuruluş Osman" ismiyle izleyiciyle buluşacak olan dizide yer alacak bazı karakterler izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Dizideki Şeyh Edebali karakteri de merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali ne zaman yaşadı ve ne zaman öldü? Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 senesinde Kırşehir'in Mucur ilçesi İnaç köyünde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in kayınbabasıdır. İlk tahsilini Karaman´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi´den eğitim aldı. Daha sonra Şam'a giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden din alanında dersler aldı. Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi ve Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı.

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