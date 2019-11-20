6 asır İslam dünyasının bayraktarlığını yapan Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatı dizi olarak ekranlara geliyor. "Kuruluş Osman" ismiyle izleyiciyle buluşacak olan dizide yer alacak bazı karakterler izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Dizideki Şeyh Edebali karakteri de merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali ne zaman yaşadı ve ne zaman öldü? Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 senesinde Kırşehir'in Mucur ilçesi İnaç köyünde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in kayınbabasıdır. İlk tahsilini Karaman´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi´den eğitim aldı. Daha sonra Şam'a giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden din alanında dersler aldı. Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi ve Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı.

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