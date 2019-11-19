Güç sende! Yengeç burçlarının gücü zirve yapacak | 2020 burç yorumları

Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar



2020'de Yengeçler ve yükseleni Yengeç olanlar, kendi gücünü keşfedecek. Sevgili Yengeçler, bu yıl beklentileriniz değişecek. Vazgeçemediğiniz her ne varsa veda etmeye hazır olun.







Özel dostluklar: Hem işi hem de özelinizi paylaştığınız insanlarla gelecek yılı çok aktif geçireceksiniz. Önümüzdeki sene size, çok özel dostluklar getirecek!







Ocak ayı önemli: Ocak ayının ilk yarısı, Venüs'ün burcunuza olan etkisi nedeniyle yeni yıla yeni büyük umutlarla giriyorsunuz. Nisan ve Ağustos aylarında aşk ve ikili ilişkilerinizde mutlu olacaksınız.



01 Eylül-28 Eylül: Bu zaman diliminde Venüs'ün burcunuza geçişi nedeniyle çeşitli estetik operasyonları için uygun diyebiliriz.



Mars'ın etkisi: Eylül ve Ekim aylarında Mars kontakları sizi biraz zorlayacak. Eğitim ve yurt dışı ile ilgili konularda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ama Kasım ve Aralık'taki tutulmalar, sizin enerjinizi artıracak.







Yardıma devam: Ay tarafından kontrol edilen bu su burcunda doğan sizler, gerçekten çok hassassınız. Sevdiklerinize yardım edeceksiniz...



Spor şart: Burcunuz, yoga, ağırlık kaldırma veya jimnastik gibi çeşitli egzersiz türlerini seçmenizi öneriyor. İş yerinde sizi bekleyen bir değişiklik yok, bu yüzden rahatlayın.



ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI



YARIN: ASLAN