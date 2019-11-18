2. Dünya Savaşı'nın en ünlü ve en tehlikeli casusu! Kod adı: Çiçero

Türkiye'nin birçok kentinde casuslar var. Biz biraz eskilere gidelim. O, herkesin kabul ettiği gibi 2. Dünya Savaşı'nın en ünlü ve en tehlikeli casusuydu. İngiltere tarihinin en büyük para ödenen ajanıydı... Arnavut olarak Elyesa, Türk olarak İlyas ismiyle yaşadı. Gazeteci Burhan Arpad 1978 yılında "Yıllarboyu" adlı dergide Çiçero'nun öyküsünü şöyle anlatır. "Neve Şalom'da yeni hahambaşı için yapılan töreni gazeteci olarak izliyordum. Yanımdaki koltukta, Federal Almanya Konsolosu Herr Söhnke oturuyordu. İbranice ilahiler okunurken arada yükselen bariton ses ilgi çekiyordu. Tören bitince, Herr Söhhnke'ye ile birlikte çıkış kapısına yürüdük. Fakat, birden durakladım. Törene gelenleri uğurlamak için sıralanmış Yahudi cemaati ileri gelenleri arasında Çiçero duruyordu. Başında silindir şapka, sırtında frakla İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü casusu
Çiçero... O her yerde kendini koyu Müslüman olarak tanıtırdı". Mezar taşında Elyesa Bazna yazdığına göre gerçek ismi budur. Türkiye'de daha çok "İlyas" diye geçer. Gazeteci Arpad'ın sesinden tanımasının nedeni de İlyas'ın sesinin değişik ve çok güzel olmasıdır. Zaten İlyas da aslında hep operacı olmak istemiştir.
HİZMETÇİ OLDU
İlyas Bazna, 1904'te Arnavutluk'ta doğar. Babası Hafız Yaşar, cami hocasıdır. Küçük yaşta Türkiye'ye gelir, pek çok değişik işe girer çıkar. Bir ara Alman Albert Jenke isimli bir çiçekçinin yanında çalışır. Jenke'nin eşi Inge'nin kardeşi Almanya Dışişleri Bakanı olunca forsu ve gücü artar. 4 çocuk babası İlyas, Eylül 1943'te İngiliz Büyükelçisi Hughe Knatchbull Hugessen'in oda hizmetçisi olur.
Çiçero, Neve Şalom'da İbranice ilahiler okuyan bir Yahudi gibi davranmıştı.
Çiçero filminde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik oynamıştı.
YARIN: ŞİFRE POKER PARTİSİ
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN / CASUS SAVAŞLARI-1
Çiçero... O her yerde kendini koyu Müslüman olarak tanıtırdı". Mezar taşında Elyesa Bazna yazdığına göre gerçek ismi budur. Türkiye'de daha çok "İlyas" diye geçer. Gazeteci Arpad'ın sesinden tanımasının nedeni de İlyas'ın sesinin değişik ve çok güzel olmasıdır. Zaten İlyas da aslında hep operacı olmak istemiştir.
HİZMETÇİ OLDU
İlyas Bazna, 1904'te Arnavutluk'ta doğar. Babası Hafız Yaşar, cami hocasıdır. Küçük yaşta Türkiye'ye gelir, pek çok değişik işe girer çıkar. Bir ara Alman Albert Jenke isimli bir çiçekçinin yanında çalışır. Jenke'nin eşi Inge'nin kardeşi Almanya Dışişleri Bakanı olunca forsu ve gücü artar. 4 çocuk babası İlyas, Eylül 1943'te İngiliz Büyükelçisi Hughe Knatchbull Hugessen'in oda hizmetçisi olur.
Çiçero, Neve Şalom'da İbranice ilahiler okuyan bir Yahudi gibi davranmıştı.
Çiçero filminde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik oynamıştı.
YARIN: ŞİFRE POKER PARTİSİ
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN / CASUS SAVAŞLARI-1
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