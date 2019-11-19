Yangında evde bulunan iki çocuk can verdi. Olay dün Sakarya'da meydana geldi. Çolak ailesine ait tek katlı evde yangın çıktı. Yasin (1.5) ve ağabeyi Mert (3) yaşamını yitirdi. Baba İsa Çolak'ın yangın sırasında işte, anne Cansu Çolak'ın ise evin yakınında bulunan bir bahçede olduğu öğrenildi.
Alevler söndürülürken, çocukların ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.
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