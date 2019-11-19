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'da acı olay! Biri 1.5 diğeri 3 yaşında iki kardeş da can verdi

da evde bulunan iki çocuk can verdi. Olay dün 'da meydana geldi. Çolak ailesine ait tek katlı evde yangın çıktı. Yasin (1.5) ve ağabeyi Mert (3) yaşamını yitirdi. 'ın yangın sırasında işte, anne 'ın ise evin yakınında bulunan bir bahçede olduğu öğrenildi. Alevler söndürülürken, çocukların ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.

Yangında evde bulunan iki çocuk can verdi. Olay dün 'da meydana geldi. Çolak ailesine ait tek katlı evde çıktı. Yasin (1.5) ve ağabeyi Mert (3) yaşamını yitirdi. 'ın yangın sırasında işte, anne Cansu Çolak'ın ise evin yakınında bulunan bir bahçede olduğu öğrenildi.



Alevler söndürülürken, çocukların ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.

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