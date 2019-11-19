10 bilen bir kişi 579.956 lira kazandı. 9 bilenler 3.905, 8 bilenler 200, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler 3 lira alacak.
1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71, 73
1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71, 73
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.