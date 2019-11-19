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On Numara'da 580 bin lira ’e

On Numara'da 10 bilen bir kişi 579.956 lira kazandı. 9 3.905, 8 bilenler 200, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler 3 lira alacak.

580 bin lira Karabük’e
10 bilen bir kişi 579.956 lira kazandı. 9 3.905, 8 bilenler 200, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler 3 lira alacak.

1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71, 73

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