NASA, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyurdu. NASA açıklamasına göre rotasında sapma olmazsa bu gök taşı 2022'de Dünya'ya çarpacak. JF1 adı verilen gök taşı, Mısır'daki Keops Piramidi büyüklüğünde. 6 Mayıs 2022'de Dünya'ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor. Asteroid'in dünyada hangi ülkeye çarpacağına ilişkin bilgi verilmedi.
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