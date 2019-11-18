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  • 18.11.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 23:19

'da ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesi

'da, sabah saatlerinde, hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan çiftçi (45), çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine  ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Polis, Abay'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çiftlik evinde ölü bulunmuştu! 'Kimyasal madde' şüphesi

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi , sabah saatlerinde evinden ayrılıp Ayanoğlu Caddesi'ndeki çiftlik evine gitti. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Abay'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek çiftlik evine geldi. Kapının açık olduğunu gören yakınları, eve girdiklerinde Abay'ı hareketsiz halde yatarken buldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Abay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle kimyasal maddeden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle çevre güvenliği alarak bölgeyi tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen ekipleri, kimyasal maddeye karşı tedbir alarak evde araştırma yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlamadı.



Polis ve diğer ekiplerin incelemesinden sonra Ali Abay'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Abay'ın yakınları gözyaşı döktü.

'BAŞKALARININ MUTLULUĞUNU İZLEMEYE GELMİŞ GİBİYİM'
Ayrıca, Abay'ın sabah saatlerinde, hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yaptığı görüldü.

Polis, Abay'ın ölümünü şüpheli bularak inceleme başlattı.



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