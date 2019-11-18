NASA'dan dünyanın yüreğini hoplatan açıklama! 'Felaket' deyip, tarih verdiler...
Dünya'nın yüreğini hoplatan açıklama NASA'dan geldi... ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) , dünyaya çarpması muhtemel bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre 2022 yılında dünyaya Mısır Piramidi büyüklüğünde bir gök taşı çarpacak. 'Felaket' başlığıyla yapılan açıklamada çarpacak gök taşı'nın atom bombasının 15 katı etki yapacağı belirtildi.
18.11.2019 12:04
- Son Güncelleme: 18.11.2019 12:11
Bilim dünyası NASA'nın yaptığı açıklamayı konuşuyor. NASA, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyurdu. NASA açıklamasına göre rotasında sapma olmazsa bu gök taşı 2022'de Dünya'ya çarpacak.
2022'DE ÇARPACAK
NASA, dünyaya yaklaşmakta olan gök taşlarıyla ilgili uyarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kimi zaman gök taşları dünyayı teğet geçtikten sonra olası tehditleri açıklayan NASA, bu kez rotasında sapma olmazsa 2022'de dünyaya ulaşması beklenen bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre JF1 adı verilen gök taşı, Mısır'daki Keops Piramidi büyüklüğünde.
ATOM BOMBASIYLA EŞ DEĞER
6 Mayıs 2022'de dünyaya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor.