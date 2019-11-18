NASA'dan dünyanın yüreğini hoplatan açıklama! 'Felaket' deyip, tarih verdiler...

Dünya'nın yüreğini hoplatan açıklama NASA'dan geldi... ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) , dünyaya çarpması muhtemel bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre 2022 yılında dünyaya Mısır Piramidi büyüklüğünde bir gök taşı çarpacak. 'Felaket' başlığıyla yapılan açıklamada çarpacak gök taşı'nın atom bombasının 15 katı etki yapacağı belirtildi.

18.11.2019 12:04 - Son Güncelleme: 18.11.2019 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





