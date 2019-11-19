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Kalbi delik Ceren, sağlığına kavuşmak istiyor

'de kalbi delik dünyaya gelen (21), ortaokuldan sonra dışarıya çıkamadı. Liseyi bitirmek için kaydını yaptırdı. Zor geçinen ailesi ise hastalığına Denizli, , ve 'daki hastanelerde çare aradı. Tehlikeli olduğu için hiçbir doktor genç kızı ameliyat etmeye yanaşmadı. Akciğeri de az çalışan Ceren, yardım çağrısı yaptı: Beni kurtarın. Okuyup hemşire olmak istiyorum...

Yürek yangını
Denizli'de kalbi delik dünyaya gelen (21), ortaokuldan sonra dışarıya çıkamadı. Liseyi bitirmek için kaydını yaptırdı. Zor geçinen ailesi ise hastalığına , , ve 'daki hastanelerde çare aradı. Tehlikeli olduğu için hiçbir doktor genç kızı ameliyat etmeye yanaşmadı. Akciğeri de az çalışan Ceren, yardım çağrısı yaptı:

"Damarlarım, kalbime temiz ve kirli kanı aynı anda gönderiyor. Daha önce takılan yapay damar çare olmadı. Ailemin durumu iyi değil, Bodrum katında oturuyoruz. Beni kurtarın. Okuyup hemşire olmak istiyorum".



Açık Öğretim Lisesi'ne devam eden Ceren Beler, kendisini ameliyat edecek hayırsever bir doktor arıyor...



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