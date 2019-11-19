Kalbi delik Ceren, sağlığına kavuşmak istiyor

Denizli'de kalbi delik dünyaya gelen Ceren Beler (21), ortaokuldan sonra dışarıya çıkamadı. Liseyi bitirmek için açık öğretime kaydını yaptırdı. Zor geçinen ailesi ise hastalığına Denizli, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki hastanelerde çare aradı. Tehlikeli olduğu için hiçbir doktor genç kızı ameliyat etmeye yanaşmadı. Akciğeri de az çalışan Ceren, yardım çağrısı yaptı:
"Damarlarım, kalbime temiz ve kirli kanı aynı anda gönderiyor. Daha önce takılan yapay damar çare olmadı. Ailemin durumu iyi değil, Bodrum katında oturuyoruz. Beni kurtarın. Okuyup hemşire olmak istiyorum".
Açık Öğretim Lisesi'ne devam eden Ceren Beler, kendisini ameliyat edecek hayırsever bir doktor arıyor...
"Damarlarım, kalbime temiz ve kirli kanı aynı anda gönderiyor. Daha önce takılan yapay damar çare olmadı. Ailemin durumu iyi değil, Bodrum katında oturuyoruz. Beni kurtarın. Okuyup hemşire olmak istiyorum".
Açık Öğretim Lisesi'ne devam eden Ceren Beler, kendisini ameliyat edecek hayırsever bir doktor arıyor...
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