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'de cezaevinden izinli çıkan mahkum dehşet saçtı

Cezaevinden izinli olarak çıkan , sevgilisi 'e pompalı tüfekle ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı, cani de canına kıydı.

İzinli vahşet !
Cezaevinden izinli çıkan mahkum dehşet saçtı. Olay dün 'de yaşandı. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) yaşadığı eve gitti. İkili arasında tartışma çıktı.

KORUMAYA ÇALIŞTI
Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Selçuk ise pompalı tüfekle Kalem'e ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı, cani de canına kıydı. Sağlık ekipleri, Kalem ve Selçuk'un öldüklerini belirledi. Genç kadının ölüm haberini alarak adrese giden yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



, intihar etti.

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