Hatay Samandağ'da Gökhan Çobancı, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi eşi Yağmur Çobancı (32) ise dün evinde ölü bulundu. Kadının kendisini iple tavana asarak hayatına son verdiği öğrenildi.







3 ay önce eşini kaybeden Yağmur Çobancı intihar etti.