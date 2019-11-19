Hatay Samandağ'da Gökhan Çobancı, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi eşi Yağmur Çobancı (32) ise dün evinde ölü bulundu. Kadının kendisini iple tavana asarak hayatına son verdiği öğrenildi.
3 ay önce eşini kaybeden Yağmur Çobancı intihar etti.
- Yaşam
- 19.11.2019
- Gazete
Hatay'da 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
Hatay Samandağ'da Gökhan Çobancı, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi eşi Yağmur Çobancı (32) ise dün evinde ölü bulundu. Kadının kendisini iple tavana asarak hayatına son verdiği öğrenildi.
Hatay Samandağ'da Gökhan Çobancı, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi eşi Yağmur Çobancı (32) ise dün evinde ölü bulundu. Kadının kendisini iple tavana asarak hayatına son verdiği öğrenildi.
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