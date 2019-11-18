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Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Yeşilçam'ın en önemli aktörlerinden olan Cüney Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği kızı ve torunu ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan'dan bir kızı var. Ama ünlü aktör kızı ve torunu ile görüşmüyor. Türkiye'nin en önemli yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın kendisine kızı ve torunu hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vermişti: Onları tanımıyorum.1966 doğumlu olan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemişti. Arada geçen yıllar sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne " Dedemle (Cüneyt Arkın) tanışmak istiyorum" deyince bir anda gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. İşte Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ın kimsenin bilmediği kızı ve torunu...

18.11.2019 23:50 - Son Güncelleme: 18.11.2019 23:52
Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Cüneyt Arkın' ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yaptı, 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu. Cüneyt Arkın'ın 53 yaşındaki kızı Filiz Canlı'nın 12 yaşında bir de kızı var.

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Ancak Cüneyt Arkın kızı ve torunu ile yıllardır görüşmüyor. Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızına dair detaylar sosyal medyada ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı ve torunu.

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

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