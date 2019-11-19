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Doktorlara özel ayakkabı

, sağlık alanında çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi çalışma ayakkabısı çıkarmaya hazırlanıyor. serisi, sağlık çalışanları için stresi azaltmayı hedefliyor. Nike, ayakkabının 'uzun süre ayakta durmak için rahat ve gereken hareketleri destekleyecek kadar çok yönlü' olduğunu duyurdu.

Doktorlara özel ayakkabı
Nike, sağlık alanında çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi çalışma ayakkabısı çıkarmaya hazırlanıyor. Air Zoom Pulse serisi, sağlık çalışanları için stresi azaltmayı hedefliyor. , ayakkabının 'uzun süre ayakta durmak için rahat ve gereken hareketleri destekleyecek kadar çok yönlü' olduğunu duyurdu.

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