Doktorlara özel ayakkabı

Nike, sağlık alanında çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi çalışma ayakkabısı çıkarmaya hazırlanıyor. Air Zoom Pulse serisi, sağlık çalışanları için stresi azaltmayı hedefliyor. Nike, ayakkabının 'uzun süre ayakta durmak için rahat ve acil durumlarda gereken hareketleri destekleyecek kadar çok yönlü' olduğunu duyurdu.
- Yaşam
- 19.11.2019
- Gazete
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