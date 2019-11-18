Türk kökenli Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen törende, Alman Tıp Ödülü'nü aldı.

Düsseldorf Kongre Merkezi'ndeki törende "German Medical Award 2019" ödülüne layık görülen Gürsoy, salonu dolduran meslektaşları tarafından uzun süre alkışlandı.

Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen Gürsoy, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu, ödülün kendisini daha çok cesaretlendirdiğini ve yoluna devam edeceğini söyledi.

Gürsoy, "2012 yılında Duisburg'da bir kadın doktor olarak ilk kez tam yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdim. Hayvan denemelerinde 20, insanlarda 30 olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyat gerçekleştirdim." dedi.

Yapay kalp alanında 2010'dan beri yeni bir yapay kalp projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Gürsoy, "Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Türk kökenlilere seslenen Gürsoy, şöyle devam etti:

"Burada yaşayan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum, çocuklarını desteklesinler. Desteksiz hiçbir şey olmuyor. Özellikle genç kızlarımızı cerrahi alanına davet ediyorum çünkü bayanlar daha estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz. Burada, Avrupa'da yapay kalp merkezi kurabilirsek özellikle genç kızlarımızı destekleyip benden daha iyi olmalarını sağlamayı amaçlıyorum."

Türkiye'nin sağlık alanında çok ilerlediğini ifade eden Gürsoy, "Bu alanda herkes gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda ama durum öyle değil. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde, gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, çok değerli hocalarımız var. Yardımım dokunursa eğer her zaman ve her yerde onlarla da çalışmak isterim." diye konuştu.