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'da firar eden er etrafa rastgele ateş açıp kendisini vurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden dün firar eden , havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak kendisini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan er, hastaneye kaldırıldı.

Kanlı fir'er'
Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden dün firar eden Er Mehmet Karalı, havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak kendisini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan er, hastaneye kaldırıldı.

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