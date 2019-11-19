Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden dün firar eden Er Mehmet Karalı, havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak kendisini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan er, hastaneye kaldırıldı. Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden dün firar eden Er Mehmet Karalı, havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak kendisini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan er, hastaneye kaldırıldı.
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